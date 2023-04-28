Трофимов Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Николай Дмитриевич

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Место рождения

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

10.12.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1931

Отец: Трофимов Дмитрий Иванович

Мать: Трофимова Анна

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
05.12.1953

Жена: Трофимова Ольга Петровна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трофимова Ольга Петровна

Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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