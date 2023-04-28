Трофимов Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения10.12.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1931
Отец: Трофимов Дмитрий Иванович
Мать: Трофимова Анна
Бракосочетание
05.12.1953
Жена: Трофимова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
20.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трофимова Ольга Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно