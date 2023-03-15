Трофимов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Наталья

Рождение ребёнка
1910

Сын: Трофимов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Трофимова Наталья

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Трофимова) Евдокия

Мать ребёнка: Трофимова Наталья

Рождение ребёнка
1930

Сын: Трофимов Иван

Мать ребёнка: Трофимова Наталья

Смерть
Неизвестно

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