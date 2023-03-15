Трофимов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трофимова Наталья
Рождение ребёнка
1910
Сын: Трофимов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Трофимова Наталья
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Трофимова) Евдокия
Мать ребёнка: Трофимова Наталья
Рождение ребёнка
1930
Сын: Трофимов Иван
Мать ребёнка: Трофимова Наталья
Смерть
Неизвестно