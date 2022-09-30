Попова Анастасия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1930
Дата смерти30.09.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1953
Сын: Вакуленко Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Попов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
21.07.1963
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.08.?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: Федосеев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: Федосеев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федосеев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Иван Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
30.09.2022