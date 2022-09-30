Попова Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Анастасия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1930

Дата смерти

30.09.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1953

Сын: Вакуленко Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Попов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
21.07.1963

Сын: Попов Николай Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.08.?

Сын: Попов Александр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: Федосеев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: Федосеев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосеев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Иван Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Сергей Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
30.09.2022
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