(Минаева) Стефанида Минина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Минаева) Стефанида Минина

(Минаева) Стефанида Минина

avatar

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.11.1858

Дата смерти

03.06.1915

Пол

Женский

Отец

1836 г.р.

Мать

До 1842 г.р.

Муж

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1858

Отец: Минаев Мина Андреев

Мать: Минаева Евдокия Павлова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.10.1876

Муж: Андрей Логгинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Смерть
03.06.1915
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close