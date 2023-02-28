(Минаева) Стефанида Минина
Место рождения
Дата рождения09.11.1858
Дата смерти03.06.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1858
Отец: Минаев Мина Андреев
Мать: Минаева Евдокия Павлова
Бракосочетание
24.10.1876
Муж: Андрей Логгинов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Смерть
03.06.1915
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище