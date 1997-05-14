Мордовец (Божок) Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1931
Дата смерти14.05.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1931
Отец: Божок Алексей Михайлович
Мать: Божок Христина
Рождение ребёнка
13.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
14.05.1997