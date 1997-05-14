Мордовец (Божок) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордовец (Божок) Наталья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1931

Дата смерти

14.05.1997

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1931

Отец: Божок Алексей Михайлович

Мать: Божок Христина

Рождение ребёнка
13.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
14.05.1997
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