Божок Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения20.05.1896 ст.
Дата смерти20.02.1949
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1896 ст.
Отец: Божокъ Михаилъ Иоанновъ
Мать: Домна Михаилова
Крещение
23.05.1896 ст.
Бракосочетание
02.02.1914
Жена: Божок Христина
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Божок Христина
Рождение ребёнка
03.05.1918
Мать ребёнка: Божок Христина
Рождение ребёнка
02.12.1920
Сын: Божок Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Божок Христина
Рождение ребёнка
23.01.1923
Дочь: Семенова Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Божок Христина
Рождение ребёнка
29.09.1931
Дочь: Мордовец Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Божок Христина
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Божок Христина
Рождение ребёнка
22.12.1934
Дочь: Еловская Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Божок Христина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Божок Христина
Смерть
20.02.1949
Болезнь желудка