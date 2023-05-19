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Божок Алексей Михайлович

Место рождения

Старогордеевка, Анучинский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

20.05.1896 ст.

Дата смерти

20.02.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1896 ст.

Отец: Божокъ Михаилъ Иоанновъ

Мать: Домна Михаилова

Старогордеевка, Анучинский муниципальный район, Приморский край
Крещение
23.05.1896 ст.
Бракосочетание
02.02.1914

Жена: Божок Христина

Старогордеевка, Анучинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Божок Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Божок Христина

Рождение ребёнка
03.05.1918

Сын: Божок Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Божок Христина

Новогордеевка, Анучинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
02.12.1920

Сын: Божок Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Божок Христина

Новогордеевка, Анучинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
23.01.1923

Дочь: Семенова Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Божок Христина

Рождение ребёнка
29.09.1931

Дочь: Мордовец Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Божок Христина

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Божок Христина

Рождение ребёнка
22.12.1934

Дочь: Еловская Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Божок Христина

Новогордеевка, Анучинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Божок Христина

Смерть
20.02.1949
Болезнь желудка
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