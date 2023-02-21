Терешкова (Семченко) Клавдия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терешкова (Семченко) Клавдия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1939

Сын: Терешков Николай Иванович

Отец ребёнка: Терешков Иван Демьянович

Рождение ребёнка
28.04.1941

Дочь: Терешкова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Терешков Иван Демьянович

дер. Мостовая, Ирбейского р-на, Красноярского края
Рождение ребёнка
07.01.1949

Дочь: Терешкова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Терешков Иван Демьянович

Рождение ребёнка
17.10.1952

Сын: Терешков Пётр Иванович

Отец ребёнка: Терешков Иван Демьянович

Рождение ребёнка
05.12.1953

Сын: Терешков Валерий Иванович

Отец ребёнка: Терешков Иван Демьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терешков Влвадимир Иванович

Отец ребёнка: Терешков Иван Демьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терешков Иван Демьянович

Смерть
Неизвестно
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