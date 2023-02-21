Терешкова (Семченко) Клавдия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1939
Сын: Терешков Николай Иванович
Отец ребёнка: Терешков Иван Демьянович
Рождение ребёнка
28.04.1941
Дочь: Терешкова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Терешков Иван Демьянович
дер. Мостовая, Ирбейского р-на, Красноярского края
Рождение ребёнка
07.01.1949
Дочь: Терешкова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Терешков Иван Демьянович
Рождение ребёнка
17.10.1952
Отец ребёнка: Терешков Иван Демьянович
Рождение ребёнка
05.12.1953
Сын: Терешков Валерий Иванович
Отец ребёнка: Терешков Иван Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терешков Влвадимир Иванович
Отец ребёнка: Терешков Иван Демьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно