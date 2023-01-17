Рыбное
Рыбинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
632Рыбинское, с. каз.при рч. Рыбной.79участк. кварт.3351157760Церковь православная 1. Еврейская молельня 1. Училище. Почтовая станция. Полуэтап. Винные подвалы. Соляная стойка. Ярмарка 1. Базар по воскресным дням.Показать скан
Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года
№НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
1096Рыбинское, с., на рч. Рыбной; 2 церк. Петропавл. и Вознесенск.; евр. мол.; 2-кл. шк. М. Н. Пр. и ц.-пр. шк. для дев.; библ.; р. у. б.; лечебн. 1-го врач. уч.; ч. апт. и а Показать все 52829402835—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
165199Рыбноесело55°47'94°47'N-46-010
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
4647440101с Рыбное#Н/Д