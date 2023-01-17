село Рыбное, село Рыбное, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Рыбное

Рыбинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Канский округ
632Рыбинское, с. каз.при рч. Рыбной.79участк. кварт.3351157760Церковь православная 1. Еврейская молельня 1. Училище. Почтовая станция. Полуэтап. Винные подвалы. Соляная стойка. Ярмарка 1. Базар по воскресным дням.
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Рыбинская волость
1096Рыбинское, с., на рч. Рыбной; 2 церк. Петропавл. и Вознесенск.; евр. мол.; 2-кл. шк. М. Н. Пр. и ц.-пр. шк. для дев.; библ.; р. у. б.; лечебн. 1-го врач. уч.; ч. апт. и а Показать все 52829402835

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Рыбинский район
165199Рыбноесело55°47'94°47'N-46-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Рыбинский муниципальный район, Сельское поселение Рыбинский сельсовет
4647440101с Рыбное#Н/Д
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