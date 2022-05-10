Шулепова Тамара Ивановна
Место рождения
Дата рождения?.04.1936
Дата смерти10.05.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шолькина Лидия Юрьевна
Отец ребёнка: Шулепов Юрий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1958
Дочь: Чикота Антонина Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
10.05.2022