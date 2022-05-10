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Шулепова Тамара Ивановна

Место рождения

Усть-Таловка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

?.04.1936

Дата смерти

10.05.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Таловка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шолькина Лидия Юрьевна

Отец ребёнка: Шулепов Юрий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулепов Юрий Андреевич

Рождение ребёнка
20.06.1958

Дочь: Чикота Антонина Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
10.05.2022

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