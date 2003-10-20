Чикота Антонина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1958
Дата смерти20.10.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1958
Отец: не указан
Мать: Шулепова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
10.09.1978
Дочь: Воробьева Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Чикота Владимир Васильевич
Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.10.2003