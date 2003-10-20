Чикота Антонина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикота Антонина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1958

Дата смерти

20.10.2003

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1958

Отец: не указан

Мать: Шулепова Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
10.09.1978

Дочь: Воробьева Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Чикота Владимир Васильевич

Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чикота Владимир Васильевич

Смерть
20.10.2003