Бритова (Авилова) Ксения Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБритова (Авилова) Ксения Алексеева

Бритова (Авилова) Ксения Алексеева

avatar

Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
15.10.1907

Муж: Бритов (авилов) Иван мл.

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.04.1909

Сын: Бритов Иван Иванов

Отец ребёнка: Бритов (авилов) Иван мл.

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.06.1911

Сын: Авилов Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Бритов (авилов) Иван мл.

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.09.1914

Дочь: Вера Иванова

Отец ребёнка: Бритов (авилов) Иван мл.

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close