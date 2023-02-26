Бритова (Авилова) Ксения Алексеева
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
15.10.1907
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.04.1909
Сын: Бритов Иван Иванов
Отец ребёнка: Бритов (авилов) Иван мл.
Рождение ребёнка
05.06.1911
Сын: Авилов Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Бритов (авилов) Иван мл.
Рождение ребёнка
07.09.1914
Дочь: Вера Иванова
Отец ребёнка: Бритов (авилов) Иван мл.
Смерть
Неизвестно