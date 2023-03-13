Зоринъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Зоринъ Степанъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Зорина Оксинья Григорьева
Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Зорина Оксинья Григорьева
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Зорина Оксинья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно