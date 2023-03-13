Зоринъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоринъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Зоринъ Степанъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Зорина Оксинья Григорьева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Зорина Оксинья Григорьева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Зорина Оксинья Григорьева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорина Оксинья Григорьева

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