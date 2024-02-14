Абдулазизов Абдурахман
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения20.09.1874
Дата смерти28.07.1950
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1874
Рождение ребёнка
1896
Сын: Азизов Абдулкарим Абдрахманович
Мать ребёнка: Халися
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Азизов Абдулкадыр
Мать ребёнка: Халися
Рождение ребёнка
1908
Сын: Азизов Абдурахиб
Мать ребёнка: Халися
Рождение ребёнка
1909
Сын: Азизов Кариб Абдрахманович
Мать ребёнка: Халися
Рождение ребёнка
20.02.1925
Сын: Азизов Рашид Абдрахманович
Мать ребёнка: Халися
Смерть
28.07.1950