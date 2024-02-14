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Абдулазизов Абдурахман

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

20.09.1874

Дата смерти

28.07.1950

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1874

Отец: Абдулазиз Абдулгафур Улы

Мать: Сахибджамал Абдулмян Кызы

Рождение ребёнка
1896

Сын: Азизов Абдулкарим Абдрахманович

Мать ребёнка: Халися

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Азизов Абдулкадыр

Мать ребёнка: Халися

Рождение ребёнка
1908

Сын: Азизов Абдурахиб

Мать ребёнка: Халися

Рождение ребёнка
1909

Сын: Азизов Кариб Абдрахманович

Мать ребёнка: Халися

Рождение ребёнка
20.02.1925

Сын: Азизов Рашид Абдрахманович

Мать ребёнка: Халися

Смерть
28.07.1950

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