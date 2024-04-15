Шабанов Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.01.1869 ст.
Жена: Шабанова Марфа Ивановна
Николаевская церковь
Восприемник
29.05.1896 ст.
Михаил Прокопьевич Кошкаров
Восприемник
09.12.1897 ст.
Мастридия Сосунова
Рождение ребёнка
06.11.1907 ст.
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Шабанова Марфа Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно