Шабанов Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабанов Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.01.1869 ст.

Жена: Шабанова Марфа Ивановна

Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
29.05.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Михаил Прокопьевич Кошкаров
Восприемник
09.12.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Мастридия Сосунова
Рождение ребёнка
06.11.1907 ст.

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Шабанова Марфа Ивановна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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