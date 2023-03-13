Ксенья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Алексей Евдокимовъ
Отец ребёнка: Евдокимъ
Рождение ребёнка
1740
Сын: Иванъ Евдокимовъ
Отец ребёнка: Евдокимъ
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Гаврилова-Демидова Екатерина
Отец ребёнка: Евдокимъ
Рождение ребёнка
1752
Сын: Нефедъ Евдокимовъ
Отец ребёнка: Евдокимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдокимъ