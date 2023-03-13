Ксенья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсенья Осипова

Ксенья Осипова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1718 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Алексей Евдокимовъ

Отец ребёнка: Евдокимъ

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Иванъ Евдокимовъ

Отец ребёнка: Евдокимъ

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Гаврилова-Демидова Екатерина

Отец ребёнка: Евдокимъ

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Нефедъ Евдокимовъ

Отец ребёнка: Евдокимъ

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close