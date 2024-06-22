Акилина 1766 — найти родственников по фамилии на Familio
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Акилина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

04.12.1839

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпаков Матвей Клементьевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Колпаков Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Колпаков Матвей Клементьевич

Смерть
04.12.1839
Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Причина смерти: Натурально | Возраст 70

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