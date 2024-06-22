Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти04.12.1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Сын: Колпаков Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Колпаков Матвей Клементьевич
Смерть
04.12.1839
Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Причина смерти: Натурально | Возраст 70