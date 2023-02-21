Солдаткин Лука Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Солдаткин Иван Семенов
Мать: Солдаткина Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Сын: Солдаткин Иван Лукич
Мать ребёнка: Солдаткина Мария Федорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1836
Сын: Солдаткин Петр Лукич
Мать ребёнка: Солдаткина Мария Федорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Мать ребёнка: Солдаткина Мария Федорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Мать ребёнка: Солдаткина Мария Федорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Дочь: Федосья Лукинична
Мать ребёнка: Солдаткина Мария Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно