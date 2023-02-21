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Солдаткин Лука Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Солдаткин Иван Семенов

Мать: Солдаткина Дарья Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Сын: Солдаткин Иван Лукич

Мать ребёнка: Солдаткина Мария Федорова

Рождение ребёнка
Вычислено 1836

Сын: Солдаткин Петр Лукич

Мать ребёнка: Солдаткина Мария Федорова

Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Сын: Солдаткин Павел Лукич

Мать ребёнка: Солдаткина Мария Федорова

Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Сын: Солдаткин Николай Лукич

Мать ребёнка: Солдаткина Мария Федорова

Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Дочь: Федосья Лукинична

Мать ребёнка: Солдаткина Мария Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдаткина Настасья Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдаткина Мария Федорова

Смерть
Неизвестно
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