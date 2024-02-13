Петрова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова София Евгеньевна

Отец ребёнка: Петров Евгений Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Матвей Евгеньевич

Отец ребёнка: Петров Евгений Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Серафим Евгеньевич

Отец ребёнка: Петров Евгений Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Евгений Юрьевич

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