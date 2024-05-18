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Петров Евгений Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1987

Отец: Петров Юрий

Мать: Петрова (Никлонская) Любовь Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова София Евгеньевна

Мать ребёнка: Петрова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Матвей Евгеньевич

Мать ребёнка: Петрова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Серафим Евгеньевич

Мать ребёнка: Петрова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Анастасия

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