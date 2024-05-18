Петров Евгений Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1987
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1987
Отец: Петров Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова София Евгеньевна
Мать ребёнка: Петрова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Серафим Евгеньевич
Мать ребёнка: Петрова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Анастасия