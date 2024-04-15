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Белокур Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Белокур Василий Акимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Аксинья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Белокур Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белокур Агафья Пантелеевна

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GQ-Z?i=420&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1844
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