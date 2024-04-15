Белокур Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти1844
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Белокур Василий Акимович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GQ-Z?i=420&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1844