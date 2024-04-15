Белокур Агафья Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур Агафья Пантелеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

13.06.1863 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белокур Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
13.06.1863 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от водяной болезни | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7MS-T?i=620&cc=3511744
Похороны
15.06.1863 ст.
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