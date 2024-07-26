Нехорошева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Сын: Нехорошев Петр Васильевич
Отец ребёнка: Нехорошев Василий Степанович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Арина Васильевна
Отец ребёнка: Нехорошев Василий Степанович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Домна Васильевна
Отец ребёнка: Нехорошев Василий Степанович
Смерть
Неизвестно