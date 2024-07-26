Нехорошева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехорошева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехорошев Василий Степанович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Нехорошев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Нехорошев Василий Степанович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Арина Васильевна

Отец ребёнка: Нехорошев Василий Степанович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Домна Васильевна

Отец ребёнка: Нехорошев Василий Степанович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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