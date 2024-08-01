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Нехорошев Петр Васильевич

Место рождения

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Нехорошев Василий Степанович

Мать: Нехорошева Анна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нехорошева Елена Власовна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Матрена Петровна

Мать ребёнка: Нехорошева Елена Власовна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анисья Петровна

Мать ребёнка: Нехорошева Елена Власовна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Нехорошев Андрей Петрович

Мать ребёнка: Нехорошева Елена Власовна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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