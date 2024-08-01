Нехорошев Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Нехорошев Василий Степанович
Мать: Нехорошева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Матрена Петровна
Мать ребёнка: Нехорошева Елена Власовна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анисья Петровна
Мать ребёнка: Нехорошева Елена Власовна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Нехорошев Андрей Петрович
Мать ребёнка: Нехорошева Елена Власовна
Смерть
Неизвестно