Ерофеев (однодворец) Алексей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеев (однодворец) Алексей Егорович

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Ерофеев (однодворец) Егор Андреевич

Мать: Ерофеева Агафья Федоровна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.01.1885

Дочь: Туманова Анна Ерофеева

Мать ребёнка: Ерофеева Надежда Степановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Ерофеев (однодворец) Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Ерофеева Надежда Степановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Ерофеев (однодворец) Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Ерофеева Надежда Степановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Ерофеев (однодворец) Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Ерофеева Надежда Степановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерофеева Надежда Степановна

Смерть
Неизвестно
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