Ерофеев (однодворец) Алексей Егорович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Рождение ребёнка
28.01.1885
Дочь: Туманова Анна Ерофеева
Мать ребёнка: Ерофеева Надежда Степановна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Ерофеев (однодворец) Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Ерофеева Надежда Степановна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Ерофеев (однодворец) Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Ерофеева Надежда Степановна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Ерофеев (однодворец) Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Ерофеева Надежда Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно