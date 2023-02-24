Ерофеева Агафья Федоровна
Место рожденияСело Топорнино , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Федор Васильевич
Мать: не указана
Село Топорнино , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
28.01.1862
Рождение ребёнка
1863
Сын: Ерофеев (однодворец) Алексей Егорович
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Егор Андреевич
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Егор Андреевич
Смерть
Неизвестно