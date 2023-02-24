Ерофеева Агафья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеева Агафья Федоровна

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Место рождения

Село Топорнино , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Федор Васильевич

Мать: не указана

Село Топорнино , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
28.01.1862

Муж: Ерофеев (однодворец) Егор Андреевич

Рождение ребёнка
1863

Сын: Ерофеев (однодворец) Алексей Егорович

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Егор Андреевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Ерофеев Федор Егорович

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Егор Андреевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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