Ильин Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Ильин Петр
Мать ребёнка: Ильина Евфимия
Бракосочетание
13.01.1775
Жена: Ильина Евфимия
Село Моисеево, Тамбовская область
Вдовец Филип Ильин на вдове села Уварова Евфимии Ивановой оба они вторым браком Поручители: Семен Иванов, Михаил Милосердов
Рождение ребёнка
14.03.1778
Сын: Ильин Венедикт
Мать ребёнка: Ильина Евфимия
Село Моисеево, Тамбовская Область
Крестные: Евстрат Липовской, женка София Попова
Смерть
Неизвестно