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Ильин Филипп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Ильин Петр

Мать ребёнка: Ильина Евфимия

Бракосочетание
13.01.1775

Жена: Ильина Евфимия

Село Моисеево, Тамбовская область
Вдовец Филип Ильин на вдове села Уварова Евфимии Ивановой оба они вторым браком Поручители: Семен Иванов, Михаил Милосердов
Рождение ребёнка
14.03.1778

Сын: Ильин Венедикт

Мать ребёнка: Ильина Евфимия

Село Моисеево, Тамбовская Область
Крестные: Евстрат Липовской, женка София Попова
Смерть
Неизвестно
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