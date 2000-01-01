Ильин Венедикт
Место рожденияСело Моисеево, Тамбовская Область
Дата рождения14.03.1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1778
Отец: Ильин Филипп
Мать: Ильина Евфимия
Село Моисеево, Тамбовская Область
Крестные: Евстрат Липовской, женка София Попова
Рождение ребёнка
30.08.1801
Сын: Ильин Александр
Мать ребёнка: Ильина Екатерина
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Ильина Екатерина
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ильин Яков
Мать ребёнка: Ильина Екатерина
Рождение ребёнка
01.02.1822
Сын: Ильин Никифор
Мать ребёнка: Ильина Екатерина
Тамбовская область, село Моисеево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Екатерина
Смерть
Неизвестно