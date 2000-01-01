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Ильин Венедикт

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Место рождения

Село Моисеево, Тамбовская Область

Дата рождения

14.03.1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1778

Отец: Ильин Филипп

Мать: Ильина Евфимия

Село Моисеево, Тамбовская Область
Крестные: Евстрат Липовской, женка София Попова
Рождение ребёнка
30.08.1801

Сын: Ильин Александр

Мать ребёнка: Ильина Екатерина

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Ильина Екатерина

Рождение ребёнка
1818

Сын: Ильин Яков

Мать ребёнка: Ильина Екатерина

Рождение ребёнка
01.02.1822

Сын: Ильин Никифор

Мать ребёнка: Ильина Екатерина

Тамбовская область, село Моисеево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Екатерина

Смерть
Неизвестно
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