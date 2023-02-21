Захаров Фёдор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Фёдор Николаевич

Захаров Фёдор Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1946

Сын: Захаров Владимир Федорович

Мать ребёнка: Захарова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
01.04.1950

Сын: Захаров Николай Федорович

Мать ребёнка: Захарова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Геннадий Федорович

Мать ребёнка: Захарова Наталья Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close