Захарова (Лебедева) Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1946
Сын: Захаров Владимир Федорович
Отец ребёнка: Захаров Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
01.04.1950
Сын: Захаров Николай Федорович
Отец ребёнка: Захаров Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Геннадий Федорович
Отец ребёнка: Захаров Фёдор Николаевич
Смерть
Неизвестно