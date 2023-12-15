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Сальнов Николай Никитич

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Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

01.12.1868 ст.

Дата смерти

03.12.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1868 ст.

Отец: Сальнов Никита Калинович

Мать: Сальнова Мавра Ефимовна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сальнова София Ивановна

Рождение ребёнка
18.12.1889 ст.

Сын: Сальнов Петр Николаевич

Мать ребёнка: Сальнова София Ивановна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
03.11.1891 ст.

Дочь: (Сальнова) Парасковья Николаевна

Мать ребёнка: Сальнова София Ивановна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Сальнов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Сальнова София Ивановна

Рождение ребёнка
28.05.1896 ст.

Сын: Сальнов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Сальнова София Ивановна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
03.12.1919

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