Сальнова София Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1889 ст.
Отец ребёнка: Сальнов Николай Никитич
Рождение ребёнка
03.11.1891 ст.
Дочь: (Сальнова) Парасковья Николаевна
Отец ребёнка: Сальнов Николай Никитич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Сальнов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Сальнов Николай Никитич
Рождение ребёнка
28.05.1896 ст.
Отец ребёнка: Сальнов Николай Никитич
Смерть
Неизвестно