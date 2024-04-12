Кряжева (Санина) Федосья Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряжева (Санина) Федосья Лукинична

Место рождения

Верхняя Колыбелька, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Колыбелька, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Кряжев Сергей Савельевич

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Кряжев Сергей Савельевич

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Кряжов Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Кряжев Сергей Савельевич

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Денисова Матрёна Сергеевна

Отец ребёнка: Кряжев Сергей Савельевич

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кряжев Семён Сергеевич

Отец ребёнка: Кряжев Сергей Савельевич

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кряжев Сергей Савельевич

Смерть
Неизвестно
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