Кряжева (Санина) Федосья Лукинична
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Кряжев Сергей Савельевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Кряжев Сергей Савельевич
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Кряжев Сергей Савельевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Денисова Матрёна Сергеевна
Отец ребёнка: Кряжев Сергей Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кряжев Сергей Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно