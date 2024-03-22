Кряжев Сергей Савельевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Кряжов Савелий Ананьев
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Кряжева Федосья Лукинична
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Прасковья Сергеевна
Мать ребёнка: Кряжева Федосья Лукинична
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Кряжева Федосья Лукинична
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Денисова Матрёна Сергеевна
Мать ребёнка: Кряжева Федосья Лукинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кряжева Федосья Лукинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно