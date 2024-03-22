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Кряжев Сергей Савельевич

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Кряжов Савелий Ананьев

Мать: Кряжова Матрона Филипповна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Кряжева Федосья Лукинична

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Прасковья Сергеевна

Мать ребёнка: Кряжева Федосья Лукинична

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Кряжов Георгий Сергеевич

Мать ребёнка: Кряжева Федосья Лукинична

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Денисова Матрёна Сергеевна

Мать ребёнка: Кряжева Федосья Лукинична

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кряжев Семён Сергеевич

Мать ребёнка: Кряжева Федосья Лукинична

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кряжева Федосья Лукинична

Смерть
Неизвестно
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