Мишнина (Никольская) Мария Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Бракосочетание
23.08.1881 ст.
Мячково, Коломенский, Московская область
Московской губернии Коломенского уезда Успенская села Мячкова церковь. Поручители по жениху: села Мячкова крестьяне Василий Иванов Юрин и Петр Иванов Мишнин; по невесте: Коломенского уезда села Оглобл... Показать все
Восприемник
26.06.1895 ст.
Оглоблино, Ступино, Московская область
Московской губернии Коломенского уезда Троицкая села Оглоблина церковь. Восприемница при крещении Павла, одного из близнецов, сына сестры Анны. ЦГАМ ф. 203 оп. 780 д. 2508 лл. 108об-109
Смерть
Неизвестно