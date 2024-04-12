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Мишнина (Никольская) Мария Васильева

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Место рождения

Ильинское, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Никольский Василий Федоров

Мать: Никольская Александра Петрова

Ильинское, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
23.08.1881 ст.

Муж: Мишнин Павел Дорофеев

Мячково, Коломенский, Московская область
Московской губернии Коломенского уезда Успенская села Мячкова церковь. Поручители по жениху: села Мячкова крестьяне Василий Иванов Юрин и Петр Иванов Мишнин; по невесте: Коломенского уезда села Оглобл... Показать все
Восприемник
26.06.1895 ст.
Оглоблино, Ступино, Московская область
Московской губернии Коломенского уезда Троицкая села Оглоблина церковь. Восприемница при крещении Павла, одного из близнецов, сына сестры Анны. ЦГАМ ф. 203 оп. 780 д. 2508 лл. 108об-109
Смерть
Неизвестно
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