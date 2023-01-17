Мячково
Коломенский, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3780Мячково (Луково), с. каз.при пруде.1210208550678Церковь православная 1. Раскольническая молельня 1. Училище.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1557. Мячково (Луково), село бывшее государственное, дворов 178, жителей 1069, волостное правление (уездный город в 12 верстах), церковь православная, раскольнический мол Показать все
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Мячково126150Волостное правление и земское училище
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
22599Мячковосело55°13'с.ш.38°40'в.д.N-37-030
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46738000486с Мячковосело