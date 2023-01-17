село Мячково, село Мячково, Коломенский, Московская область (на 2019) — Familio

Мячково

Коломенский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Коломенский уезд
3780Мячково (Луково), с. каз.при пруде.1210208550678Церковь православная 1. Раскольническая молельня 1. Училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Коломенский уезд, Мячковская волость
1557. Мячково (Луково), село бывшее государственное, дворов 178, жителей 1069, волостное правление (уездный город в 12 верстах), церковь православная, раскольнический мол Показать все

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Коломенский уезд, Мячковская волость
Село Мячково126150Волостное правление и земское училище

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Коломна
22599Мячковосело55°13'с.ш.38°40'в.д.N-37-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Коломенский
46738000486с Мячковосело
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