Архиреева (Горожанина) Евдокия Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхиреева (Горожанина) Евдокия Евсеевна

Архиреева (Горожанина) Евдокия Евсеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архиреев Александр Павлович

Российская Федерация, Самарская Область, Самара
Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архиреев Александр Павлович

Российская Федерация, Самарская Область, Самара
Смерть
Неизвестно
Российская Федерация, Самарская Область, Самара
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