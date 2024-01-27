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Сысоева Мария

Место рождения

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Миндрин Mendrin Пелагея Polya Тихоновна Tihonovna

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Тихон Tihon Степанович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1849

Сын: Сысоев Susoev Василий Vasili Тихонович Tihonich

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Тихон Tihon Степанович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1857

Сын: Сысоев Susoev Ермолай Ermolai Тихонович Tihonich

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Тихон Tihon Степанович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1861

Сын: Susoev Степан Тихонович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Тихон Tihon Степанович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1868

Сын: Сысоев Susoev Михаил Mihail Тихонович Tihonich

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Тихон Tihon Степанович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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