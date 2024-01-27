Сысоева Мария
Место рожденияселение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
1830
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Миндрин Mendrin Пелагея Polya Тихоновна Tihonovna
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Тихон Tihon Степанович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1849
Сын: Сысоев Susoev Василий Vasili Тихонович Tihonich
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Тихон Tihon Степанович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1857
Сын: Сысоев Susoev Ермолай Ermolai Тихонович Tihonich
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Тихон Tihon Степанович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Тихон Tihon Степанович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1868
Сын: Сысоев Susoev Михаил Mihail Тихонович Tihonich
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Тихон Tihon Степанович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно