Гольдфарб (Креймер) Лея Менделевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гольдфарб (Креймер) Лея Менделевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

07.11.1951

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1903

Сын: Гольдфарб Ефим Моисеевич

Отец ребёнка: Гольдфарб Мойша-Арон

Балин, Хмельницька область
Рождение ребёнка
?.12.1914

Дочь: Яровинская Анна (Хана) Моисеевна

Отец ребёнка: Гольдфарб Мойша-Арон

Рождение ребёнка
05.12.1915

Дочь: Солодкая Мария (Молке)

Отец ребёнка: Гольдфарб Мойша-Арон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гольдфарб Мойша-Арон

Смерть
07.11.1951
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: ДТП (сбила машина)
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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