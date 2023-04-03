Гольдфарб (Креймер) Лея Менделевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти07.11.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1903
Отец ребёнка: Гольдфарб Мойша-Арон
Балин, Хмельницька область
Рождение ребёнка
?.12.1914
Дочь: Яровинская Анна (Хана) Моисеевна
Отец ребёнка: Гольдфарб Мойша-Арон
Рождение ребёнка
05.12.1915
Дочь: Солодкая Мария (Молке)
Отец ребёнка: Гольдфарб Мойша-Арон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гольдфарб Мойша-Арон
Смерть
07.11.1951
Причина смерти: ДТП (сбила машина)
Похороны
Неизвестно