Гольдфарб Ефим Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гольдфарб Ефим Моисеевич

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Место рождения

Балин, Хмельницька область

Дата рождения

30.08.1903

Дата смерти

24.07.1971

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

1940 г.р.
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1903

Отец: Гольдфарб Мойша-Арон

Мать: Гольдфарб Лея Менделевна

Балин, Хмельницька область
Рождение ребёнка
30.01.1940

Сын: Гольдфарб Борис Ефимович

Мать ребёнка: Гольдфарб Анастасия (Наля)

Рождение ребёнка
07.09.1947

Сын: Гольдфарб Владимир Ефимович

Мать ребёнка: Гольдфарб Анастасия (Наля)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гольдфарб Анастасия (Наля)

Смерть
24.07.1971
Похороны
Неизвестно
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