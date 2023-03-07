Гольдфарб Ефим Моисеевич
Место рождения
Дата рождения30.08.1903
Дата смерти24.07.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1903
Отец: Гольдфарб Мойша-Арон
Мать: Гольдфарб Лея Менделевна
Рождение ребёнка
30.01.1940
Мать ребёнка: Гольдфарб Анастасия (Наля)
Рождение ребёнка
07.09.1947
Сын: Гольдфарб Владимир Ефимович
Мать ребёнка: Гольдфарб Анастасия (Наля)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гольдфарб Анастасия (Наля)
Смерть
24.07.1971
Похороны
Неизвестно