Елкина (Шабанова) Домника Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.01.1908 ст.
Муж: Елкин Ефим Иванович
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно