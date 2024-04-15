Елкина (Шабанова) Домника Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елкина (Шабанова) Домника Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1908 ст.

Муж: Елкин Ефим Иванович

Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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