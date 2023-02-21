Шаталова Федосья Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаталова Федосья Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Шаталов Зеновий Яковлев

Отец ребёнка: Шаталов Яков Тарасов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1846

Муж: Шаталов Яков Тарасов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Шаталов Степан Яковлев

Отец ребёнка: Шаталов Яков Тарасов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Шаталова Ольга Яковлева

Отец ребёнка: Шаталов Яков Тарасов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
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