Шаталова Федосья Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Шаталов Яков Тарасов
Бракосочетание
До 1846
Муж: Шаталов Яков Тарасов
Рождение ребёнка
Около 1851
Отец ребёнка: Шаталов Яков Тарасов
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Шаталова Ольга Яковлева
Отец ребёнка: Шаталов Яков Тарасов
Смерть
После 1858