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Шаталов Яков Тарасов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

27.11.1822 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1822 ст.

Отец: Шаталов Тарас Назаров

Мать: Шаталова Федора Павлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
28.11.1822 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Шаталов Зеновий Яковлев

Мать ребёнка: Шаталова Федосья Данилова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1846

Жена: Шаталова Федосья Данилова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Шаталов Степан Яковлев

Мать ребёнка: Шаталова Федосья Данилова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Шаталова Ольга Яковлева

Мать ребёнка: Шаталова Федосья Данилова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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