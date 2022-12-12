Шаталов Яков Тарасов
Место рождения
Дата рождения27.11.1822 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1822 ст.
Отец: Шаталов Тарас Назаров
Мать: Шаталова Федора Павлова
Крещение
28.11.1822 ст.
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Шаталова Федосья Данилова
Бракосочетание
До 1846
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: Шаталова Федосья Данилова
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Шаталова Ольга Яковлева
Мать ребёнка: Шаталова Федосья Данилова
Смерть
После 1858