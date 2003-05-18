Фролова Наталья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролова Наталья Юрьевна

Фролова Наталья Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.05.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1981

Дочь: Фролова Галина Александровна

Отец ребёнка: Фролов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
12.04.1985

Сын: Фролов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Фролов Александр Владимирович

Смерть
18.05.2003

Мы используем куки для улучшения работы сайта.