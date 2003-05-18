Фролова Наталья Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.05.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1981
Дочь: Фролова Галина Александровна
Отец ребёнка: Фролов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
12.04.1985
Сын: Фролов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Фролов Александр Владимирович
Смерть
18.05.2003