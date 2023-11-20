Фролов Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1981
Дочь: Фролова Галина Александровна
Мать ребёнка: Фролова Наталья Юрьевна
Рождение ребёнка
12.04.1985
Сын: Фролов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Фролова Наталья Юрьевна
Смерть
Неизвестно