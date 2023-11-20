Фролов Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1981

Дочь: Фролова Галина Александровна

Мать ребёнка: Фролова Наталья Юрьевна

Рождение ребёнка
12.04.1985

Сын: Фролов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Фролова Наталья Юрьевна

Смерть
Неизвестно
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