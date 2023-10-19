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Теренин Александр Николаевич

Место рождения

село Киять

Дата рождения

14.06.1840

Дата смерти

27.03.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

село Киять
Рождение ребёнка
14.12.1872

Дочь: Наумова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Теренина Мария Дмитриевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.07.1874

Дочь: Казина Александра Александровна

Мать ребёнка: Теренина Мария Дмитриевна

село Киять
Рождение ребёнка
02.01.1878

Сын: Теренин Георгий Александрович

Мать ребёнка: Теренина Мария Дмитриевна

Русские Кищаки, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.01.1879

Сын: Теренин Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Теренина Мария Дмитриевна

Русские Кищаки, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.03.1907
Русские Кищаки, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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