Теренин Александр Николаевич
Место рождениясело Киять
Дата рождения14.06.1840
Дата смерти27.03.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.12.1872
Дочь: Наумова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Теренина Мария Дмитриевна
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.07.1874
Дочь: Казина Александра Александровна
Мать ребёнка: Теренина Мария Дмитриевна
село Киять
Рождение ребёнка
02.01.1878
Сын: Теренин Георгий Александрович
Мать ребёнка: Теренина Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.01.1879
Сын: Теренин Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Теренина Мария Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.03.1907