Теренина (Еремеева) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
14.12.1872
Дочь: Наумова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Теренин Александр Николаевич
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.07.1874
Дочь: Казина Александра Александровна
Отец ребёнка: Теренин Александр Николаевич
село Киять
Рождение ребёнка
02.01.1878
Сын: Теренин Георгий Александрович
Отец ребёнка: Теренин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
06.01.1879
Сын: Теренин Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Теренин Александр Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно