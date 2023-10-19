Теренина (Еремеева) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теренина (Еремеева) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Еремеев Дмитрий Павлович

Мать: Еремеева Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.12.1872

Дочь: Наумова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Теренин Александр Николаевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.07.1874

Дочь: Казина Александра Александровна

Отец ребёнка: Теренин Александр Николаевич

село Киять
Рождение ребёнка
02.01.1878

Сын: Теренин Георгий Александрович

Отец ребёнка: Теренин Александр Николаевич

Русские Кищаки, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.01.1879

Сын: Теренин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Теренин Александр Николаевич

Русские Кищаки, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
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