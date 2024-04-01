Шадрина (Агафонова) Агафья Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Шадрин Федор Космин
Отец ребёнка: Шадрин Косма Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Урасова Анна Козмина
Отец ребёнка: Шадрин Косма Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Шадрин Петр Космин
Отец ребёнка: Шадрин Косма Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1754
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Шадрин Сергей Космин
Отец ребёнка: Шадрин Косма Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно