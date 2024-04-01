Шадрина (Агафонова) Агафья Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрина (Агафонова) Агафья Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Шадрин Федор Космин

Отец ребёнка: Шадрин Косма Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Урасова Анна Козмина

Отец ребёнка: Шадрин Косма Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Шадрин Петр Космин

Отец ребёнка: Шадрин Косма Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Шадрин Филип Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Космин

Отец ребёнка: Шадрин Косма Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Шадрин Сергей Космин

Отец ребёнка: Шадрин Косма Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадрин Косма Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадрин Косма Михайлов

Смерть
Неизвестно
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