Щерба (Киптилова) Степанида Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щерба (Киптилова) Степанида Савельевна

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Место рождения

Семёновка

Дата рождения

13.11.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1913

Отец: Киптилый Савелий Артёмович

Мать: Киптилая Ксения Вакуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щерба Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щерба Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щерба Иван

Смерть
Неизвестно
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