Щерба (Киптилова) Степанида Савельевна
Место рождения
Дата рождения13.11.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щерба Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щерба Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щерба Иван
Смерть
Неизвестно