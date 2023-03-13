Якоб Мария Линусовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якоб Мария Линусовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Пол

Женский

Отец

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Якоб Линус Павлович

Мать: Якоб Мария Ивановна

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