Сергеев Георгий Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Сергеева (Марьина) Лидия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Вячеслав Георгиевич
Мать ребёнка: Сергеева (Марьина) Лидия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Сергеева (Марьина) Лидия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Альберт Георгиевич
Мать ребёнка: Сергеева (Марьина) Лидия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно