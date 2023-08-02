Сергеев Георгий Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеев Георгий Архипович

Сергеев Георгий Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Сергеева (Марьина) Лидия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Вячеслав Георгиевич

Мать ребёнка: Сергеева (Марьина) Лидия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Сергеева (Марьина) Лидия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Альберт Георгиевич

Мать ребёнка: Сергеева (Марьина) Лидия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева (Марьина) Лидия Степановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.